Il ginocchio è progettato per autoproteggersi. È completamente circondato da una capsula articolare, sufficientemente flessibile da consentire il movimento ma, al contempo, abbastanza robusta da mantenere l’articolazione compatta. La capsula è rivestita internamente da tessuto sinoviale, che secerne liquido sinoviale per lubrificare l’articolazione. La cartilagine resistente all’usura, che ricopre le estremità di femore e tibia (perone), riduce la frizione durante il movimento. Cuscinetti di cartilagine (menischi) agiscono da ammortizzatori tra le due ossa e contribuiscono a distribuire il peso corporeo sull’articolazione. Delle sacche riempite di liquido (borse) forniscono protezione tra le strutture, come la tibia e il tendine collegato alla rotula (tendine rotuleo). Cinque legamenti sui lati e sulla parte posteriore del ginocchio rinforzano la capsula articolare, conferendo ulteriore stabilità. La rotula (patella) protegge la parte anteriore dell’articolazione.