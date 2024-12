Illustrazione di un impianto cocleare nell’orecchio che mostra come viaggiano i suoni per raggiungere il cervello. Il trasmettitore viene indossato dietro l’orecchio (vicino all’orecchio, in verde nell’immagine) ed è collegato a un’antenna trasmittente (in grigio), posta sotto il cuoio capelluto, che trasmette i suoni a un ricevitore inserito sotto la cute e, da lì, a una serie di elettrodi inseriti nel dotto dell’orecchio interno (coclea). I suoni vengono trasmessi al nervo acustico e al cervello. In alcuni impianti più recenti, sia il processore che il trasmettitore sono un’unica unità e si trovano nel punto in cui il trasmettitore si trova normalmente sul cuoio capelluto (non mostrato).