Gli espansori tissutali sono impianti temporanei gonfiabili simili a un palloncino utilizzati dopo una mastectomia in preparazione della ricostruzione mammaria. L’espansore allunga la cute della mammella e i muscoli pettorali per fare spazio a un impianto mammario permanente. L’espansore è dotato di una piccola valvola alla quale i professionisti sanitari possono accedere inserendo una siringa attraverso la pelle. Nelle settimane successive, viene iniettata periodicamente una soluzione salina attraverso la valvola in modo da espandere l’estensore un po’ alla volta.