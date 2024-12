L’astigmatismo è un’irregolarità nella curvatura della cornea o del cristallino. Ovvero, la cornea o il cristallino sono curvati in modo differente in diverse direzioni. Questa differenza causa un leggero spostamento in vari meridiani da focalizzare in modo diverso. Per esempio, le linee verticali possono essere messe a fuoco mentre le linee orizzontali no (o viceversa). L’irregolarità può essere presente su qualsiasi meridiano ed è spesso differente tra i due occhi. Un soggetto con astigmatismo (ogni occhio deve essere valutato separatamente) tende a percepire alcune linee più marcate (ovvero, più a fuoco) rispetto ad altre. L’astigmatismo è correggibile con la prescrizione di occhiali o lenti a contatto. Spesso si associa a miopia o a ipermetropia.