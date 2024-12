Gli apparecchi acustici retroauricolari sono i più potenti ma anche i più antiestetici. L’apparecchio interno all’orecchio (endoauricolare) si è rivelato la scelta migliore per una grave perdita dell’udito. È facile da adattare ma è difficile da usare al telefono. L’apparecchio interno al condotto (endocanalare) si usa per una perdita dell’udito di entità lieve o moderata. Questo ausilio è relativamente poco appariscente. L’apparecchio completamente endocanalare è utilizzato per la perdita dell’udito lieve o moderata. Questo apparecchio produce un suono di buona qualità, è quasi invisibile e può essere facilmente utilizzato al telefono. Si rimuove tirando un piccolo cordoncino. Tuttavia è il più costoso e difficile da regolare.