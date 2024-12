Dopo aver effettuato 30 compressioni, il soccorritore piega leggermente all’indietro la testa del soggetto e ne solleva il mento, facendo spostare la lingua in modo che non blocchi le vie aeree. Tenendo quindi chiuso il naso della persona, fa un normale respiro, appoggia la bocca sopra la bocca del soggetto e soffia nella bocca del soggetto per un tempo sufficiente a far sollevare appena il torace del soggetto (circa 1 secondo). Questa operazione viene ripetuta una seconda volta, seguita immediatamente da altre 30 compressioni.