Punture di mollusco

Immersione in acqua molto calda

Assistenza medica immediata se si presentano problemi di respirazione

In caso di punture di cono, la zona colpita può essere immersa in acqua molto calda. Le misure di primo soccorso sono poco efficaci per le lesioni provocate dalle punture dei coni di California e dai morsi del polipo a cerchi blu.

In caso di problemi respiratori successivi all’avvelenamento da qualsiasi tipo di mollusco, è necessario rivolgersi immediatamente al medico.