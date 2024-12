Effetti delle fasi di transizione della vita sugli anziani

Il lutto colpisce molti aspetti della vita di un anziano. Ad esempio, l’interazione sociale e la diminuzione della compagnia, nonché lo status sociale e la situazione finanziaria possono cambiare. Gli anziani possono subire un declino della propria salute dopo il decesso di un parente stretto o di un amico. La perdita del coniuge colpisce uomini e donne in modo diverso. Nei 2 anni successivi al decesso delle mogli, il tasso di mortalità degli uomini tende ad aumentare, soprattutto se la perdita è sopraggiunta in modo inaspettato. Per le donne che hanno perso il marito, i dati sono meno chiari; tuttavia, in genere, non indicano un tasso di mortalità maggiore.

Alcune manifestazioni di disturbi del sonno e ansia sono normali in coloro che vivono un lutto. Questi effetti di solito si risolvono in pochi mesi senza l’uso di farmaci. Se il dolore è prolungato o devastante, se le persone diventano incapaci o si rifiutano di svolgere le attività quotidiane, anche essenziali, oppure se parlano di suicidio, è necessario ricorrere alla valutazione e al trattamento da parte di un medico. Se il medico giunge a una diagnosi di depressione, i pazienti possono essere indirizzati a uno specialista in salute mentale. A volte possono essere utili gli antidepressivi.

Lo screening per la depressione è una parte importante della visita medica. Gli assistenti e gli operatori sanitari devono ricercare sintomi di depressione ed essere consapevoli che i soggetti in lutto sono ad alto rischio di suicidio e di un declino della salute.

Generalmente, il rischio di suicidio aumenta con l’avanzare dell’età.

Negli Stati Uniti, gli uomini anziani che commettono suicidio sono quasi 7 volte in più rispetto alle donne anziane. Si ritiene che i tassi di decesso per suicidio degli anziani siano sottostimati perché, ad esempio, molti decessi dovuti a overdose da oppioidi non vengono indagati e le morti intenzionali dovute all’astensione volontaria da mangiare e bere non sono documentate. Gli anziani spesso non manifestano alcuna avvisaglia di suicidio e raramente richiedono un trattamento di salute mentale. Inoltre i medici sono meno inclini a offrire un trattamento per la depressione ai pazienti anziani rispetto ai pazienti più giovani. Anche se gli anziani tentano il suicidio meno spesso rispetto alle persone appartenenti ad altre fasce d’età, presentano un tasso molto più alto di morire nel tentativo, perché è più probabile che:

utilizzino armi da fuoco nel tentativo;

abbiano più problemi di salute e siano fragili;

evitino gli interventi;

è meno probabile che convivano con altre persone che potrebbero identificare i tentativi di suicidio e rispondervi.

Pertanto, il rischio di morte per suicidio è elevato negli anziani con pensieri suicidari.

È essenziale uno screening precoce della depressione e dei pensieri suicidari. Per determinare il rischio di suicidio, gli operatori sanitari pongono agli anziani che hanno recentemente perso una persona cara o che sembrano depressi domande specifiche sui pensieri suicidari.

Per facilitare le transizioni difficili, gli anziani possono aver bisogno di consulenza, servizi di supporto (come la National Widowers Organization) e/o farmaci per l’ansia o la depressione.