Qualità della vita nelle persone anziane

L’influsso della salute sulla qualità della vita varia in base al soggetto. I fattori che contribuiscono a una migliore qualità della vita correlata alla salute includono:

Prevenire sintomi fastidiosi (come dolore, respiro affannoso, nausea o stipsi)

Godere di buona salute emotiva (il soggetto è felice, resiliente e calmo)

Essere in grado di svolgere le normali attività quotidiane (come lavarsi, vestirsi e andare in bagno)

Mantenere buoni rapporti interpersonali con amici e familiari

Partecipare attivamente alle attività sociali

Essere soddisfatti degli aspetti medici e finanziari dell’assistenza sanitaria

Avere un’immagine corporea e una percezione della sessualità (compresi rapporti sessuali) sane

Alcuni dei fattori che influenzano negativamente la qualità della vita correlata alla salute includono:

Deficit mentale

Disabilità

Dolore cronico

Dipendenza dagli assistenti

isolamento sociale

Questi fattori possono essere ovvi per le persone e i loro medici. Per esempio, la maggior parte delle persone ritiene che evitare il dolore cronico o riuscire a gestirlo sia un obiettivo ovvio per mantenere una buona qualità della vita.

Altri fattori connessi alla qualità della vita, come la qualità dei rapporti personali stretti, le influenze culturali, la religione, la spiritualità, i valori personali e le precedenti esperienze con l’assistenza sanitaria, potrebbero non essere così ovvi.

Anche altri fattori, come i determinanti sociali della salute (social determinants of health, SDOH), influenzano la qualità della vita. Gli SDOH rappresentano le condizioni dei luoghi in cui le persone vivono, imparano, lavorano e agiscono, che influiscono su un’ampia gamma di rischi ed esiti correlati alla salute e alla qualità della vita.

Non si può prevedere con certezza come alcuni fattori influenzeranno la qualità della vita. Inoltre, può succedere che alcuni fattori, che finiscono per influire sulla qualità di vita, non siano prevedibili.

Le prospettive di qualità della vita possono altresì modificarsi in base alle circostanze. Ad esempio, dopo la morte del coniuge, la qualità della vita di una persona può cambiare e influire sugli obiettivi sanitari.