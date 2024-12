Prevenire e rispondere all’abuso degli anziani

Molti anziani soggetti ad abuso non chiedono aiuto per vari motivi. Possono vergognarsi ed essere riluttanti a parlare ad altri dell’abuso. Possono non essere in grado di dirlo ad altri perché il perpetuatore limita le telefonate o l’accesso a visitatori e operatori sanitari. Se il perpetuatore è l’assistente, gli anziani possono sentirsi troppo dipendenti o possono volere proteggere il perpetuatore, che potrebbe anche essere un loro figlio adulto. Potrebbero avere paura di subire altri danni, di essere abbandonati o di essere ricoverati in una casa di cura contro la propria volontà.

Gli anziani non dovrebbero mai pensare che l’abuso sia parte dell’essere vecchi o dipendenti da altri. Essere maltrattati minaccia la dignità personale e il senso di benessere, oltre a poter anche costare loro la vita. I familiari e gli amici possono aiutare mantenendo stretti legami con l’anziano.

Gli anziani che temono l’abuso possono prendere provvedimenti, come i seguenti, per evitare di subirli:

Non vivere con qualcuno che ha una storia di comportamenti violenti o di abuso di sostanze

Restare in contatto con amici ed ex vicini, soprattutto se occorre trasferirsi a casa di un assistente

Restare in contatto con le organizzazioni sociali e di comunità (aumentando le probabilità che l’abuso, se si verifica, sia rilevato)

Richiedere fermamente consulenza legale prima di firmare documenti relativi al luogo dove andranno a vivere o alla persona che controllerà le loro finanze (l’Agenzia del distretto locale per l’invecchiamento [Area Agency on Aging] può consigliare agli anziani i nominativi di professionisti a cui rivolgersi per ricevere assistenza legale)

Se gli anziani credono di essere in pericolo, possono chiamare un numero verde per gli abusi sugli anziani in modo da ricevere un aiuto immediato. Negli Stati Uniti, un elenco di tutte le leggi statali sull’abuso di anziani e dei numeri telefonici a cui rivolgersi per riportare abusi è disponibile presso il National Center on Elder Abuse (855-500-3537 o www.ncea.acl.gov). La National Association of Area Agencies on Aging (202-872-0888 o US Aging) è un’altra buona fonte di informazioni e di riferimento. Se gli anziani non si sentono in pericolo, ma desiderano comunque ricevere aiuto, possono provare a parlarne con il proprio medico, un assistente sociale o un altro operatore sanitario.

Parenti, amici e conoscenti hanno la responsabilità di segnalare se sono a conoscenza o sospettano fortemente un abuso, lo stesso vale per gli operatori sanitari. Affrontare direttamente il perpetuatore non è consigliabile, perché potrebbe peggiorare l’abuso. Invece, occorre segnalare la situazione. Negli Stati Uniti, la segnalazione di un caso di abuso o incuria sospetto o confermato è obbligatoria in tutti gli Stati se l’abuso si verifica in un istituto, e nella maggior parte degli Stati se si verifica in casa. Ogni Stato dispone di leggi che proteggono e forniscono servizi per i soggetti vulnerabili, incapaci o disabili. Ogni Stato dispone inoltre di leggi che tutelano le persone che denunciano un sospetto abuso dall’essere citate in giudizio. Per segnalare abusi negli Stati Uniti, è possibile contattare i seguenti recapiti:

Nella maggior parte degli Stati: Il dipartimento di Stato del servizio sociale (Adult Protective Services)

In alcuni Stati: L’unità di Stato per l’invecchiamento

Per abusi all’interno di un istituto: L’ufficio del difensore civico locale per l’assistenza sanitaria a lungo termine o il dipartimento di Stato per la salute

I numeri di telefono per contattare tali agenzie e uffici in ogni parte degli Stati Uniti sono disponibili chiamando l’Eldercare Locator (800-677-1116 o www.eldercare.gov) o il National Center on Elder Abuse (Centro nazionale per abusi sugli anziani) (855-500-3537 o www.ncea.acl.gov) e indicando la contea e la città di residenza o il codice postale della persona interessata.

Se l’abuso dell’anziano è confermato Un team interdisciplinare (che include medici, infermieri, assistenti sociali, avvocati, forze dell’ordine, psichiatri e altri operatori sanitari) è l’opzione migliore per fornire un’assistenza che abbia successo. Se il soggetto è in pericolo immediato, gli operatori sanitari possono suggerire il ricovero in ospedale, l’intervento delle forze dell’ordine o il trasferimento in una casa sicura. Se il soggetto non è in pericolo immediato, vengono adottate misure per ridurre il rischio, ma sono meno urgenti. La scelta dell’intervento dipende dalla probabilità che l’aggressore arrechi danni. In generale, gli interventi devono essere adattati a ogni situazione. Gli interventi possono includere: Assistenza medica

Educazione (ad esempio insegnare alle vittime cos’è l’abuso e quali sono le opzioni disponibili per aiutarle e assisterle nell’elaborazione di piani di sicurezza)

Supporto psicologico (ad esempio psicoterapia a breve o a lungo termine per la vittima e possibilmente per i familiari, per discutere la depressione e gli effetti dei traumi)

Forze dell’ordine e interventi legali (ad esempio arresto del perpetuatore, ordinanze restrittive e consulenza legale, inclusa la protezione dei beni)

Abitazione alternativa (ad esempio una residenza per anziani protetta e l’inserimento in una casa di riposo)

Indirizzamento a servizi che offrono un supporto di base (come il trasporto e l’assistenza alimentare) e riduzione dell’isolamento sociale Se le vittime sono in grado di prendere decisioni, devono contribuire a stabilire quale sia il proprio intervento. In caso contrario, è il team interdisciplinare a dover prendere la maggior parte delle decisioni. Le decisioni si basano sulla gravità della violenza, sulle scelte di stile di vita precedenti della vittima e sulle conseguenze legali. Spesso, non esiste un’unica decisione corretta. Un operatore sanitario deve monitorare attentamente ogni caso.