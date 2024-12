I sintomi variano in funzione del tipo di tumore. Alcuni tipi di tumore non provocano sintomi finché non hanno raggiunto grandi dimensioni. Altri sono sintomatici negli stadi iniziali. La sintomatologia dei tumori può includere:

Dolore La maggior parte dei tumori inizialmente non provoca dolore

Con l’accrescimento, il tumore può determinare un dolore lieve

In seguito, man mano che il tumore aumenta di dimensioni, il dolore peggiora

Non tutti i tipi di tumore causano un dolore grave

Sanguinamento e coagulazione del sangue A seconda della sede in cui si trova, il tumore può causare un sanguinamento interno: I tumori dell’apparato digerente possono determinare la comparsa di sangue nelle feci

I tumori dell’apparato urinario possono determinare la comparsa di sangue nelle urine

I tumori dei polmoni possono determinare la fuoriuscita di sangue con la tosse

I tumori in prossimità di un’arteria importante possono determinare la formazione di un orifizio nella parete dell’arteria, che darà luogo a una grave sanguinamento

I tumori del midollo osseo (la cavità all’interno delle ossa, in cui vengono prodotte le cellule del sangue) possono determinare l’arresto della produzione delle cellule deputate alla coagulazione del sangue Nei tumori in stadio avanzato, le emorragie gravi possono causare il decesso. Molti tipi di tumore aumentano il rischio della formazione di coaguli di sangue nelle vene delle gambe. A volte, i coaguli di sangue nelle vene delle gambe si staccano e raggiungono i polmoni, dove bloccano il flusso sanguigno. Ciò può causare gravi difficoltà respiratorie e talvolta il decesso.

Perdita di peso e sensazione di debolezza Si può perdere peso e diventare molto esili

Gli alimenti possono provocare una sensazione di nausea oppure possono presentarsi difficoltà di deglutizione

Se è presente anemia, l’accrescimento del tumore può determinare una notevole debolezza e stanchezza

Sintomi muscolari e cerebrali Se il tumore si sviluppa nei nervi o nel midollo spinale, o li comprime, si possono manifestare: Dolore

Debolezza

Alterazioni della sensibilità, come il formicolio Se il tumore ha origine o si diffonde nel cervello, si possono manifestare: Stato confusionale

Vertigini

Cefalee

Sensazione di nausea

Alterazioni della vista

crisi convulsive