Il parto può avvenire in:

Ospedale

Clinica ostetrica

A casa

In ospedale sono disponibili medici, infermieri e strumentazione per gestire qualsiasi eventuale problema inaspettato della madre o del bambino.

Una clinica ostetrica è una struttura medica con un ambiente più familiare rispetto a un ospedale. Può consentire maggiore flessibilità (come permettere visitatori in qualsiasi momento o dimettere prima le pazienti). Alcune cliniche ostetriche fanno parte di ospedali. Altre cliniche ostetriche sono strutture separate convenzionate con ospedali nelle vicinanze in caso di eventuali complicanze.

Il parto in casa è comune in molti Paesi. Al parto in casa dovrebbe presenziare un operatore sanitario qualificato e abilitato. Le donne che optano per il parto in casa devono pianificare la possibilità di recarsi in ospedale entro 30 minuti o meno, in caso di complicanze. In alcuni Paesi spesso non sono disponibili professionisti sanitari autorizzati (come le infermiere ostetriche abilitate) e i parti sono assistiti da ostetriche non abilitate o da levatrici tradizionali.