Ansia significa essere preoccupati, impauriti o nervosi. Molte persone, compresi i bambini, sono ansiose in situazioni sociali, per esempio, quando devono parlare in classe o rivolgersi agli estranei a una festa.

Nel disturbo d’ansia sociale:

La paura di provare imbarazzo e di essere giudicato da altre persone è così forte da interferire con la vita del bambino

I bambini e gli adolescenti con disturbo d’ansia sociale comunemente:

Si preoccupano di essere derisi a causa di una risposta sbagliata o di dire qualcosa di sciocco

Pensano che proveranno vergogna a causa di quanto appaiano ansiosi, per esempio arrossendo o sudando, quando gli altri li guardano

Si bloccano, si isolano o piangono in presenza di soggetti che non conoscono

Si aggrappano ai genitori

Talvolta, si rifiutano di andare a scuola o di partecipare a eventi sociali o anche solo di uscire di casa

Alcuni bambini sviluppano anche sintomi fisici immediatamente prima di andare a scuola o di un evento sociale: