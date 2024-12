La perdita dell’udito, una ridotta capacità di udire i suoni, rende la vita quotidiana e la comunicazione più difficile. L’udito si può perdere interamente o parzialmente in una o in entrambe le orecchie. Se si perde solo parzialmente l’udito, si può pensare che la gente non parli chiaramente. Oppure, si può notare solo che è difficile capire le persone che parlano quando ci si trova in una stanza rumorosa, come a una festa o in un ristorante.

La perdita dell’udito si manifesta per lo più gradualmente, nell’arco di molti anni

La perdita improvvisa dell’udito è meno comune e avviene nell’arco di poche ore o da un giorno all’altro

Accumulo di cerume, infezioni dell’orecchio, invecchiamento e rumori forti sono le cause più comuni di perdita dell’udito

Meno frequentemente, la perdita dell’udito è causata da una malattia, un farmaco o un tumore cerebrale

I bambini e gli anziani dovrebbero essere sottoposti a controllo per la perdita dell’udito

In caso di perdita dell’udito associata ad altri sintomi, come vertigini, ronzii nelle orecchie o intorpidimento del viso, occorre consultare un medico per esaminare eventuali altri problemi di salute