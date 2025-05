In cosa consiste l’avvelenamento da insetticidi?

In cosa consiste l’avvelenamento da insetticidi?

L’avvelenamento da insetticidi è una patologia dovuta all’ingestione, l’inalazione o il contatto con una quantità eccessiva di un insetticida.

Se una quantità eccessiva di un insetticida si versa sugli indumenti o la pelle, rimuovere immediatamente gli indumenti e detergere la pelle

Potrebbero presentarsi tosse e problemi respiratori

Il medico può prelevare un campione di sangue per verificare la presenza dell’insetticida

Per il trattamento dell’avvelenamento da insetticidi sono disponibili diversi farmaci

Quando esiste la possibilità di un avvelenamento da insetticidi, chiamare immediatamente il pronto intervento (in Italia il 118) o contattare il centro antiveleni (in Italia presso l’Ospedale Niguarda Cà Granda: 02-66101029 e l’Ospedale Policlinico A. Gemelli: 06-3054343) per consulenza. L’Organizzazione mondiale della sanità offre un elenco telefonico dei centri antiveleni di tutto il mondo.