Una reazione anafilattica può essere scatenata da qualunque cosa a cui si sia allergici. Le cause più comuni sono:

Farmaci, come la penicillina

Punture di insetti

Alimenti, in particolare uova, frutti di mare e frutta a guscio

Lattice (un tipo di gomma presente in alcuni guanti e nei palloncini)

Di solito, al momento della prima esposizione a un certo allergene non si verifica una reazione anafilattica. L’organismo deve essere esposto ripetutamente all’allergene per sviluppare un’allergia. Tuttavia, molti soggetti non ricordano la prima esposizione.