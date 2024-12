In cosa consiste l’angioedema ereditario o acquisito?

L’angioedema è un gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e della gola ed è solitamente causato da una reazione allergica. Tuttavia, l’angioedema può anche essere causato da un problema legato al sistema immunitario.

L’angioedema ereditario è un problema congenito del sistema immunitario

L’angioedema acquisito è un problema del sistema immunitario causato da un’altra malattia o condizione

L’angioedema ereditario e l’angioedema acquisito sono simili a un angioedema causato da una reazione allergica, ma non provocano prurito e non vi è comparsa di orticaria (chiazze rosse, pruriginose, in rilievo sulla pelle).

Le labbra, la lingua e la gola potrebbero gonfiarsi e causare problemi di respirazione

Si possono manifestare nausea e vomito

I medici possono prescrivere farmaci per trattare e prevenire il gonfiore