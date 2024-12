La cosa più importante è mantenere aperte le vie respiratorie. In caso di difficoltà di respirazione, i medici possono:

Posizionare una cannula nella gola (intubazione)

Somministrare un’iniezione di adrenalina

Altri trattamenti dipendono da quella che i medici ritengono la causa dell’angioedema. I medici possono prescrivere:

Antistaminici per ridurre il prurito e il gonfiore

Corticosteroidi

Per l’angioedema ereditario, esistono farmaci particolari che i medici possono somministrare per via endovenosa (in vena).

Evitare la causa dell’angioedema può aiutare a prevenirlo in futuro. Per chi ha già manifestato reazioni gravi, portare sempre con sé una siringa di adrenalina e compresse di antistaminici, nell’eventualità che inizi a manifestarsi un’altra reazione. Quindi recarsi al pronto soccorso, nel caso siano necessari ulteriori trattamenti.