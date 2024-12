Quando il sistema immunitario reagisce a qualcosa di innocuo, come gli alimenti, le piante o i medicinali, significa che è presente un’allergia. La sostanza che causa la reazione allergica è denominata allergene.

Le allergie perenni sono:

Allergie che si manifestano nel corso di un intero anno

Queste allergie possono manifestarsi in qualunque momento dell’anno o per tutto l’anno. Non si manifestano in un’unica stagione, come le allergie stagionali.