Per la cura di queste allergie il medico prescriverà:

Spray nasali a base di corticosteroidi

Antistaminici

Decongestionanti

Collirio

Se questi farmaci non aiutano e i sintomi sono gravi, il medico può consigliare:

Un vaccino antiallergico (desensibilizzazione)

Per la desensibilizzazione, il medico somministra iniezioni della sostanza che determina l’allergia. Inizialmente, le iniezioni contengono solo una quantità infinitesimale della sostanza, una dose troppo esigua per provocare una reazione grave. In seguito, vengono somministrate iniezioni con dosi crescenti della sostanza. In questo modo, l’organismo può abituarsi alla sostanza e non sviluppare una reazione allergica. I vaccini antiallergici non sono sempre efficaci e anche quando lo sono, potrebbe essere necessario continuare a ricevere le iniezioni.