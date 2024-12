La vasculite non è comune. Spesso il medico non la sospetta ai primi sintomi, ma se alcune combinazioni di sintomi si protraggono abbastanza a lungo, può sospettarla. Per confermare la diagnosi, i medici eseguono:

Esami del sangue

Talvolta una biopsia (esame di un campione di tessuto di un organo colpito)

Potrebbero essere necessari altri esami per individuare gli organi interessati. Per esempio, si può eseguire un’analisi delle urine per vedere se sono colpiti i reni. Può essere eseguito un ECG (elettrocardiogramma) per vedere se è interessato il cuore. Se si sospetta un interessamento dei polmoni, il medico può prescrivere una radiografia del torace e una TC (tomografia computerizzata).