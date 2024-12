Panoramica sulle porfirie

Al fine di evitare l’esposizione a sostanze che possono scatenare attacchi di porfiria acuta o sintomi di porfiria cutanea, è necessario sapere se si è portatori della mutazione genetica che determina la carenza di un enzima. Di solito, vengono analizzati i geni in un campione di sangue o di saliva.

Un bambino il cui genitore possiede un’anomalia genetica nota che può causare una porfiria acuta deve idealmente essere sottoposto ai test per verificare la presenza della stessa mutazione ben prima della pubertà. in modo da imparare in anticipo come evitare gli attacchi acuti, che sono rari prima della pubertà.

Anche gli altri familiari di un soggetto con una nota anomalia genetica devono sottoporsi a tali esami, per confermare o escludere la possibilità che siano predisposti allo sviluppo di una porfiria acuta o possano trasmettere il disturbo ai propri figli.