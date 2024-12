Il termine sesso si riferisce alle caratteristiche biologiche (come genitali, cromosomi e ormoni) utilizzate per classificare un soggetto come di sesso maschile o femminile. L’identità di genere è il modo in cui le persone vedono se stesse, che sia maschio, femmina o qualche altra identità di genere, e può corrispondere o meno al sesso anatomico.

Per la maggior parte delle persone l’identità di genere corrisponde al sesso anatomico (alla nascita) e alla loro espressione di genere (ad esempio quando una persona nata con un’anatomia maschile [assegnazione del sesso maschile alla nascita] possiede un senso interiore di mascolinità e si comporta in modi visti come maschili nella società in cui vive). Il termine cisgender, che riguarda la maggioranza delle persone, viene utilizzato per indicare le persone la cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita. Alcune persone sentono che la propria identità di genere non corrisponde al sesso anatomico. Tali persone vengono definite transgender o “gender diversi”.

Le identità di genere comprendono la mascolinità o la femminilità tradizionali. Tuttavia, le definizioni e le classificazioni del ruolo di genere possono differire tra culture e società. Esiste una crescente consapevolezza che alcune persone non si inseriscono nelle identità di genere tradizionale, binaria, maschile o femminile. Queste persone possono definire se stesse come di genere non binario o genderqueer.

Vari termini sono usati per parlare di sesso e di genere:

Il termine sesso si riferisce alle caratteristiche biologiche, come genitali, cromosomi e ormoni, utilizzate per classificare una persona come di sesso maschile o femminile. (Raramente, le persone nascono con genitali ambigui che includono caratteristiche sia maschili sia femminili, chiamati intersesso.) Quando una persona è transgender, una frase usata per fare riferimento al sesso anatomico è “sesso assegnato alla nascita”; a un soggetto alla nascita può essere stato assegnato il sesso maschile (assigned male at birth, AMAB) o il sesso femminile (assigned female at birth, AFAB).

L’ identità di genere è il modo in cui le persone vedono se stesse, che sia maschio, femmina o qualche altra identità di genere, e può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita. Esempi di identità “gender diverse” includono transgender, genderqueer, genere non binario e altre identità di genere.

L’ espressione di genere è il modo in cui un individuo si presenta in pubblico dal punto di vista sessuale Può includere il modo in cui le persone si vestono, parlano o portano i capelli.

Cisgender descrive persone la cui identità di genere ed espressione di genere sono in linea con il sesso assegnato alla nascita.

Transgender è un termine generico che descrive persone con identità di genere o espressioni di genere che differiscono da quelle tipicamente associate al sesso assegnato alla nascita. (Transessuale è un termine obsoleto che non viene più utilizzato dagli esperti di identità di genere.)

Genere non conforme descrive persone la cui identità di genere o espressione di genere differisce dalle norme di genere associate al sesso assegnato alla nascita.

Genere non binario indica persone che possiedono più di un’identità di genere contemporaneamente o in momenti diversi.

Genderqueer descrive persone la cui identità di genere non è strettamente maschile o femminile e può includere entrambe o nessuna delle due.

Orientamento sessuale: l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso gli altri.

(Per le definizioni dettagliate di questi e altri termini vedere Definizioni della terminologia relativa al sesso e al genere.)

L’identità di genere di solito è ben definita fin dalla prima infanzia. Tuttavia, a qualsiasi età alcune persone possono iniziare a sentire che la propria identità di genere non corrisponde al sesso anatomico.

A volte i bambini prediligono attività che molti nella società in cui vivono considerano più adatte all’altro sesso (comportamento non conforme al genere). Ad esempio, a una bambina possono piacere il calcio o la lotta. Un bambino potrebbe giocare con le bambole e preferire di non partecipare a giochi violenti. Molte culture sono più tolleranti nei confronti dei comportamenti non conformi al genere delle bambine rispetto ai maschi.

Questi tipi di comportamento rientrano nel normale sviluppo, non significa che i bambini abbiano un’identità di genere che differisce da quella tipicamente associata al rispettivo sesso anatomico. Tuttavia, alcuni bambini che esprimono un comportamento non conforme al genere si identificano come transgender e alcuni possono continuare ad avere un’identità “gender diversa” da adulti.

Un piccolo numero di bambini nasce con genitali ambigui e la gestione della loro assistenza medica e della loro identità di genere deve coinvolgere professionisti sanitari con formazione ed esperienza specialistiche in questo settore.

Avere un’identità “gender diversa” è una variante normale dell’identità e dell’espressione di genere umane; non è considerato un disturbo mentale. Alcuni soggetti transgender lamentano notevole sofferenza emotiva o difficoltà nelle attività quotidiane e devono rivolgersi a un professionista sanitario per la valutazione di una condizione chiamata disforia di genere.

I soggetti con un’identità di genere che differisce da quella tipicamente associata al sesso anatomico possono voler modificare la propria espressione di genere (transizione di genere). Possono chiedere aiuto e sostegno ad amici, familiari, gruppi di supporto o professionisti sanitari per prendere decisioni e adottare misure per:

Effettuare una transizione sociale (ad esempio vivere secondo il genere con cui si identificano)

Effettuare una transizione medica (ad esempio assumendo farmaci o sottoponendosi a un intervento chirurgico per modificare le caratteristiche fisiche in base al sesso con cui si identificano)