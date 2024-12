Quando la morte è imminente

George Washington University School of Medicine and Health Sciences;

A un certo punto, decidere di non sottoporsi a rianimazione cardiopolmonare (RCP, una procedura di emergenza che ripristina la funzionalità cardiaca e polmonare) è un’opzione indicata sostanzialmente per tutti i malati in punto di morte in grado di accettare tale evento. Il paziente terminale, le famiglie e il gruppo di professionisti che presta assistenza dovrebbero inoltre ascoltare e registrare altre importanti decisioni sull’assistenza medica (se ricoverare in ospedale il malato o affidarsi alla ventilazione meccanica). Spesso, attuare queste decisioni richiede una serie di azioni specifiche (ad esempio, avere i farmaci pronti a casa per gestire i sintomi).

Qualora si preveda di morire a casa, i familiari devono sapere a chi rivolgersi (medico o personale infermieristico dell’hospice) e chi non chiamare (come il servizio di ambulanza). Inoltre, dovranno ottenere consulenza legale e informazioni sull’organizzazione dei servizi di sepoltura o cremazione. Il malato o la famiglia e l’équipe che assiste il malato dovranno affrontare il tema della donazione di organi e tessuti, se opportuno, prima della morte o subito dopo. L’équipe di assistenza è solitamente obbligata per legge a tenere queste discussioni. Le pratiche religiose possono influenzare la gestione del corpo dopo la morte. Eventuali riti non tipici nella comunità dovranno essere discussi prima della morte con l’équipe di assistenza e con il malato o i familiari.

Il malato e i familiari devono essere inoltre preparati ai tipici segni fisici indicativi di morte imminente. Lo stato di coscienza può ridursi. Gli arti diventano freddi, talvolta bluastri o chiazzati. Il respiro può farsi irregolare. Nelle ultime ore, possono subentrare uno stato confusionale e sonnolenza.

Le secrezioni faringee o l’inefficienza dei muscoli della gola provocano un respiro rumoroso, definito anche rantolo della morte. Cambiare posizione al malato, limitare l’assunzione di liquidi o ricorrere a farmaci per asciugare le secrezioni può ridurre al minimo i rumori. Questo trattamento serve a confortare la famiglia o gli assistenti, perché il respiro agonico compare quando il paziente non può rendersene conto. Il rantolo non provoca dolore al malato. Può continuare per ore e spesso significa che la morte interverrà nell’arco di ore o giorni.

Al momento della morte, possono comparire contrazioni muscolari e il torace può sollevarsi come durante la respirazione. Dopo l’arresto respiratorio, è possibile che il cuore si contragga ancora per qualche minuto e possono comparire convulsioni di breve durata. In assenza di una malattia contagiosa, potenzialmente pericolosa per gli altri, i familiari possono toccare, accarezzare e sostenere il corpo della persona cara anche dopo la sua morte. Generalmente, la possibilità di vedere il corpo senza vita della persona cara è di conforto,

Gli ultimi momenti della vita di una persona possono avere un effetto a lungo termine sui familiari, sugli amici e sugli assistenti. Quando possibile, il soggetto deve rimanere in un’area tranquilla, silenziosa e fisicamente confortevole. I familiari devono essere incoraggiati a mantenere un contatto fisico con la persona, ad esempio tenendole le mani. Se desiderato dal soggetto, i membri familiari, gli amici e il clero devono essere presenti.