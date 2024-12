Attività fisica negli anziani

La maggior parte delle persone di età superiore ai 65 anni non svolge attività fisica ai livelli consigliati, nonostante ne siano noti i vantaggi per la salute quali

Vita più lunga

Migliore qualità della vita (per esempio, resistenza, forza, umore, flessibilità, qualità del sonno, funzione mentale)

Inoltre, molte persone anziane non sanno a quale livello di difficoltà fare attività fisica e non sono consapevoli di quanta attività siano in grado di svolgere.

L’attività fisica è uno dei modi più sicuri ed efficaci per migliorare lo stato di salute. A causa del declino delle capacità fisiche dovuto all’invecchiamento e ai disturbi più comuni in tarda età, le persone anziane possono trarre benefici dall’attività fisica in misura maggiore rispetto ai più giovani. L’attività fisica offre benefici comprovati anche se viene iniziata in età avanzata. Un allenamento di base e modesto aiuta gli anziani a svolgere le attività della vita quotidiana, come salire le scale o anche attività meno impegnative, come lavarsi, vestirsi, preparare i pasti e fare la spesa.

I benefici maggiori per la salute si ottengono soprattutto con l’esercizio aerobico, quando persone che non sono fisicamente attive iniziano a praticare attività fisica.

La forza diminuisce con l’età e tale riduzione può compromettere la funzionalità. L’allenamento di resistenza può aumentare la massa muscolare, migliorando la funzione muscolare in modo significativo. Con una massa muscolare maggiore, lo stesso grado di lavoro muscolare richiede un minore sforzo cardiovascolare. Aumentando la forza dei muscoli delle gambe si migliora la velocità di camminata e si salgono meglio le scale. Le persone anziane che fanno attività fisica hanno più probabilità di ottenere una prognosi migliore durante una malattia grave.

Non tutti gli anziani possono svolgere attività fisica in modo sicuro. Alcune patologie cardiache e un’alta pressione sanguigna non controllata o il diabete mellito possono rendere pericolosa l’attività fisica per alcune persone. Altre patologie, come ad esempio l’artrite, possono rendere complicato lo svolgimento di attività fisica. Tuttavia, la maggior parte degli anziani, anche quelli che soffrono di cardiopatie, sono in grado di svolgere attività fisica. Per loro potrebbe essere necessario seguire un programma di esercizi studiati specificamente oppure svolgere l’attività fisica con la supervisione di un medico, un fisioterapista o un allenatore professionista. In caso di dolori al torace, capogiri o battiti cardiaci irregolari o rapidi (palpitazioni) durante l’attività, è bene interromperla e rivolgersi a un medico.

Prima di iniziare un programma di attività fisica, le persone anziane devono essere visitate dai loro medici per individuare eventuali patologie cardiache e limitazioni fisiche all’attività. L’elettrocardiogramma (ECG) in genere non è necessario, a meno che l’anamnesi o i risultati dell’esame obiettivo non indichino la presenza di un problema. Il test da sforzo (ergometrico) in genere non è necessario per le persone anziane che intendono iniziare a praticare attività fisica lentamente per poi aumentarne l’intensità solo gradualmente. I medici possono sottoporre a test da sforzo le persone non fisicamente attive che intendono iniziare un’attività fisica intensa, soprattutto se sospettano diabete, disturbi polmonari o cardiopatie.