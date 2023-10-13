Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)
Type
Drug
Salicylates
AspirinAspirin
Choline magnesium trisalicylate
DiflunisalDiflunisal
SalsalateSalsalate
Coxibs
CelecoxibCelecoxib
Others
DiclofenacDiclofenac
EtodolacEtodolac
FenoprofenFenoprofen
FlurbiprofenFlurbiprofen
IbuprofenIbuprofen
IndomethacinIndomethacin
KetoprofenKetoprofen
KetorolacKetorolac
Meclofenamate
Mefenamic acidMefenamic acid
MeloxicamMeloxicam
NabumetoneNabumetone
NaproxenNaproxen
OxaprozinOxaprozin
PiroxicamPiroxicam
SulindacSulindac
TolmetinTolmetin