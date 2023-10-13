skip to main content
MSDMSD ManualConsumer Version
Search icon

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

Type

Drug

Salicylates

AspirinAspirin

Choline magnesium trisalicylate

DiflunisalDiflunisal

SalsalateSalsalate

Coxibs

CelecoxibCelecoxib

Others

DiclofenacDiclofenac

EtodolacEtodolac

FenoprofenFenoprofen

FlurbiprofenFlurbiprofen

IbuprofenIbuprofen

IndomethacinIndomethacin

KetoprofenKetoprofen

KetorolacKetorolac

Meclofenamate

Mefenamic acidMefenamic acid

MeloxicamMeloxicam

NabumetoneNabumetone

NaproxenNaproxen

OxaprozinOxaprozin

PiroxicamPiroxicam

SulindacSulindac

TolmetinTolmetin

In these topics