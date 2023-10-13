Fitzpatrick Skin Type Classification
Skin Type
Typical Features
Tanning Ability
I
Pale white skin; red or blond hair; blue/green eyes; freckles
Always burns, never tans
II
Fair skin; red or blond hair; blue, hazel, or green eyes
Burns easily, tans with difficulty
III
Darker white; any eye or hair color
Sometimes mild burn, gradually tans
IV
Light brown skin
Burns only slightly, tans easily
V
Brown skin
Rarely burns, easily tans darkly
VI
Dark brown or black skin
Never burns, always tans darkly very easily