Anna Malkina, MD
Specialities and Expertise
- Nephrology, Internal Medicine
Education
- Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
- Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
- Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco
Certifications
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Nephrology
Select Awards, Achievements and Publications
- Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
- Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco
Manual Chapters and Commentaries