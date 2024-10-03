skip to main content
Michael F. Cellucci, MD

Specialities and Expertise

  • Pediatrics, Primary Care

Affiliations

Education

  • Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
  • Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
  • Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE

Certifications

  • American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
  • American Board of Pediatrics - General Pediatrics

Select Awards, Achievements and Publications

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

Manual Chapters and Commentaries