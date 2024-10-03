Michael F. Cellucci, MD
Specialities and Expertise
Education
- Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
- Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
Certifications
- American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
Select Awards, Achievements and Publications
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Manual Chapters and Commentaries