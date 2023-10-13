मुझमें ADHD का निदान हुआ, जिसका मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी विकार है। मेरे लिए अक्सर ध्यान केंद्रित रखना और ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है, और मैं आसानी से ऊब जाता हूँ। कभी-कभी, मैं असाइनमेंट खत्म करना भूल जाता हूं। मैं भी लोगों को बीच में रोकता हूं, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं।

मेरे सबसे कम पसंदीदा विषयों के दौरान शांत बैठना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बजाय, मैं अक्सर अपने आप को अपने क्लासवर्क पर काम करते हुए पाऊंगा। मैं शायद कक्षा में बैठा हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और होना चाहता है।

अपने थेरेपिस्ट के साथ काम करने के बाद, मुझे पता चला कि मेरा मस्तिष्क बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मेरे शिक्षक मेरे ADHD के बारे में जानते हैं, इसलिए हम बहुत अधिक समूह गतिविधियां और रचनात्मक परियोजनाएं करते हैं।