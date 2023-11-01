Kinanah Yaseen, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- General rheumatology and vasculitis
संबद्धता
- Associate Staff
- Cleveland Clinic
शिक्षा
- University of Tishreen School of Medicine, Latakia, Syria Post-Graduate Training Fairview Hospital, Cleveland, OH. Resident 2015-2017 Fairview Hospital, Cleveland, OH Chief Resident 2017-2018 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Fellow 2018-2020 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Vasculitis Fellow 2020-2021
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine-Adult Rheumatology Certificate American Board of Internal Medicine Certificate
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री