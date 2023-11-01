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Kinanah Yaseen, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • General rheumatology and vasculitis

संबद्धता

  • Associate Staff
  • Cleveland Clinic

शिक्षा

  • University of Tishreen School of Medicine, Latakia, Syria Post-Graduate Training Fairview Hospital, Cleveland, OH. Resident 2015-2017 Fairview Hospital, Cleveland, OH Chief Resident 2017-2018 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Fellow 2018-2020 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Vasculitis Fellow 2020-2021

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine-Adult Rheumatology Certificate American Board of Internal Medicine Certificate

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री