Philbert Yuan Van, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- General Surgery, Surgical Critical Care
शिक्षा
- Medical School: Drexel University College of Medicine, Philadelphia, PA
- Residency: General Surgery, Oregon Health and Science University, Portland, OR
- Fellowship: Surgical Critical Care, Oregon Health and Science University, Portland, OR
प्रमाणपत्र
- American Board of Surgery – Surgery
- American Board of Surgery – Surgical Critical Care
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Over 20 articles in peer-reviewed journals
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