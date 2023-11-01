मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Philbert Yuan Van, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • General Surgery, Surgical Critical Care

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Drexel University College of Medicine, Philadelphia, PA
  • Residency: General Surgery, Oregon Health and Science University, Portland, OR
  • Fellowship: Surgical Critical Care, Oregon Health and Science University, Portland, OR

प्रमाणपत्र

  • American Board of Surgery – Surgery
  • American Board of Surgery – Surgical Critical Care

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री