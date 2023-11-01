Stephen Brian Sulkes, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Pediatrics, Developmental-behavioral pediatrics, Neurodevelopmental disabilities
शिक्षा
- Medical School: Boston University School of Medicine, Boston, MA
- Residency: Pediatrics, SUNY Upstate Medical Center, Syracuse, NY
- Fellowship: Developmental Pediatrics, Boston Children's Hospital, Boston, MA
प्रमाणपत्र
- American Board of Pediatrics – Developmental-Behavioral Pediatrics
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurodevelopmental Disabilities
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American Academy of Pediatrics
- Outstanding Pediatric Faculty Teaching Award, 2000, 2001
