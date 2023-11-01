मुख्य सामग्री पर जाएं
Stephen Brian Sulkes, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pediatrics, Developmental-behavioral pediatrics, Neurodevelopmental disabilities

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Boston University School of Medicine, Boston, MA
  • Residency: Pediatrics, SUNY Upstate Medical Center, Syracuse, NY
  • Fellowship: Developmental Pediatrics, Boston Children's Hospital, Boston, MA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Pediatrics – Developmental-Behavioral Pediatrics
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurodevelopmental Disabilities

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Pediatrics
  • Outstanding Pediatric Faculty Teaching Award, 2000, 2001

