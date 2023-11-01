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M. Patricia Rivera, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease

संबद्धता

शिक्षा

  • Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset

प्रमाणपत्र

  • Internal Medicine and Pulmonary Medicine