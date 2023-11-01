Daniel M. Peraza, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Dermatology, Psoriasis, Skin Cancer, Bullous Diseases
शिक्षा
- Medical School: Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY
- Internship: Internal Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
- Residency: Dermatology, Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH
प्रमाणपत्र
- American Board of Dermatology
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American Academy of Dermatology
- President, New Hampshire Dermatology Society, 2014-2016
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री