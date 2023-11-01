मुख्य सामग्री पर जाएं
Daniel M. Peraza, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Dermatology, Psoriasis, Skin Cancer, Bullous Diseases

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY
  • Internship: Internal Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
  • Residency: Dermatology, Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH

प्रमाणपत्र

  • American Board of Dermatology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Dermatology
  • President, New Hampshire Dermatology Society, 2014-2016

