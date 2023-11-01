Alicia R. Pekarsky, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
शिक्षा
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
प्रमाणपत्र
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American Academy of Pediatrics
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री