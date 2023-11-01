मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Alicia R. Pekarsky, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

प्रमाणपत्र

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री