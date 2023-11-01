मुख्य सामग्री पर जाएं
Victor E. Ortega, MD, PhD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pulmonology, Asthma, Chronic obstructive pulmonary disease

संबद्धता

  • Professor of Medicine
  • Mayo Clinic
  • Associate Director
  • Mayo Clinic Arizona Center for Individualized Medicine

शिक्षा

  • Medical School: Ponce Health Sciences University, Ponce, Puerto Rico
  • Internship: Internal Medicine, Cleveland Clinic Foundation
  • Residency: Internal Medicine, Cleveland Clinic Foundation
  • Fellowship: Pulmonary Disease, Wake Forest University School of Medicine
  • Doctorate: Molecular Medicine and Translational Sciences, Wake Forest University

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Parker B. Francis Research Opportunity Award, 2015
  • Who’s Who American Thoracic Society, 2021
  • Over 35 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री

चैप्टर