George Newman, MD, PhD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
  • Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
  • Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

