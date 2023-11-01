Robert S. McKelvie, MD, PhD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Cardiology, Heart Failure, Cardiac Rehabilitation
संबद्धता
- Professor of Medicine and Cardiology
- Western University
- Professor Emeritus
- McMaster University
शिक्षा
- Medical School: University of Western Ontario, London, Ontario
- Master of Science: University of Western Ontario, London, Ontario
- Doctorate: McMaster University, Hamilton, Ontario
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, Royal College of Physicians (Canada)
- Over 200 articles in peer-reviewed journals
- Over 30 book chapters