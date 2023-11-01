मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Robert S. McKelvie, MD, PhD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Cardiology, Heart Failure, Cardiac Rehabilitation

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Western Ontario, London, Ontario
  • Master of Science: University of Western Ontario, London, Ontario
  • Doctorate: McMaster University, Hamilton, Ontario

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, Royal College of Physicians (Canada)
  • Over 200 articles in peer-reviewed journals
  • Over 30 book chapters

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री