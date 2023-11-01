Andrea R. Levine, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Critical Care, Pulmonary Medicine, Post-ICU Syndrome
शिक्षा
- Medical School: University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD
- Residency: Internal Medicine, University of Maryland Medical Center, Baltimore, MD
- Fellowship: Pulmonary, Allergy, and Critical Care, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
- Masters: Epidemiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Critical Care Medicine
- American Board of Internal Medicine – Pulmonary Disease
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- Gold Humanism Honors Society
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