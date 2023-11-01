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Andrea R. Levine, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Critical Care, Pulmonary Medicine, Post-ICU Syndrome

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD
  • Residency: Internal Medicine, University of Maryland Medical Center, Baltimore, MD
  • Fellowship: Pulmonary, Allergy, and Critical Care, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
  • Masters: Epidemiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Pulmonary Disease

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  • Gold Humanism Honors Society

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