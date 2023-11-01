Joyce Lee, MD, MAS
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Critical Care, Pulmonary Disease, Interstitial Lung Diseases
शिक्षा
- Medical Schools: Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL
- Internship: McGaw Medical Center of Northwestern University, Chicago, IL
- Residency: Internal Medicine, McGaw Medical Center of Northwestern University
- Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, University of California (San Francisco)
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine - Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
- American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Over 50 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री