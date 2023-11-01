मुख्य सामग्री पर जाएं
Joyce Lee, MD, MAS

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Critical Care, Pulmonary Disease, Interstitial Lung Diseases

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical Schools: Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL
  • Internship: McGaw Medical Center of Northwestern University, Chicago, IL
  • Residency: Internal Medicine, McGaw Medical Center of Northwestern University
  • Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, University of California (San Francisco)

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine - Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Over 50 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री