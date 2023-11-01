Mashal Khan, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Addiction Psychiatry, General Psychiatry
संबद्धता
- Assistant Professor of Clinical Psychiatry
- NewYork-Presbyterian Hospital
- Adjunct Professor of Clinical Psychiatry
- Columbia University Medical Center
शिक्षा
- Medical School: Xi'an Jiaotong University College of Medicine, Shaanxi, China
- Residency: Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY
- Fellowship: Addiction Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Mount Sinai St. Luke’s West, New York, NY
प्रमाणपत्र
- American Board of Psychiatry and Neurology - Psychiatry
- American Board of Psychiatry and Neurology - Addiction Psychiatry
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री