James Garrity, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • General Ophthalmology, Cataract Surgery, Graves Ophthalmology, Orbital Fractures and Surgery, Neuro-Ophthalmology

संबद्धता

शिक्षा

  • Internship: Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN
  • Residency: Ophthalmology, Allegheny General Hospital - Western Pennsylvania Hospital, Pittsburgh, PA
  • Residency: Ophthalmology, Mayo School of Graduate Medical Education, Rochester, MN
  • Medical School: University of Minnesota Medical School, Minneapolis, MN

प्रमाणपत्र

  • American Board of Ophthalmology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Ophthalmology
  • Over 130 articles in peer-reviewed journals

