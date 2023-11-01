मुख्य सामग्री पर जाएं
Attila Feher, MD, PhD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Cardiolvasular Imaging, Cardio-Rheumatology, Coronary Microcirculation

संबद्धता

शिक्षा

  • MD and PhD: University of Debrecen
  • Medicine Residency: New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center
  • Cardiology Fellowship: Yale New Haven Hospital

प्रमाणपत्र

  • Internal Medicine, Cardiovascular Medicine, Cardiovascular Magnetic Resonance, Nuclear Cardiology, Cardiovascular Computed Tomography

