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Mark A. Farber, MD, FACS

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Vascular Surgery, General Surgery

संबद्धता

  • Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
  • University of North Carolina
  • Program Director in Vascular Surgery; Director
  • University of North Carolina Aortic Network

शिक्षा

  • Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
  • Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
  • Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC

प्रमाणपत्र

  • American Board of Surgery – General Surgery
  • American Board of Surgery – Vascular Surgery

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Over 130 articles in peer-reviewed journals

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