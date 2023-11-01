Mark A. Farber, MD, FACS
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Vascular Surgery, General Surgery
संबद्धता
- Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
- University of North Carolina
- Program Director in Vascular Surgery; Director
- University of North Carolina Aortic Network
शिक्षा
- Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
- Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
- Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
प्रमाणपत्र
- American Board of Surgery – General Surgery
- American Board of Surgery – Vascular Surgery
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Over 130 articles in peer-reviewed journals
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