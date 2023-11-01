मुख्य सामग्री पर जाएं
André V Coombs, MBBS

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • General Surgery, Trauma Surgery

संबद्धता

  • Assistant Professor, Surgery
  • University of South Florida
  • Attending Trauma, Acute Care Surgeon and Surgical Intensivist
  • HCA Florida Kendall Hospital

शिक्षा

  • Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Mona, Jamaica
  • Internship: General Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL
  • Residency: General Surgery, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, FL
  • Fellowship: Trauma/Critical Care, Stanford University, Palo Alto, CA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Surgery

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री

चैप्टर