Michael F. Cellucci, MD
शिक्षा
- Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
- Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
प्रमाणपत्र
- American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American Academy of Pediatrics
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री