मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Michael F. Cellucci, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pediatrics, Primary Care

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
  • Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
  • Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE

प्रमाणपत्र

  • American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
  • American Board of Pediatrics - General Pediatrics

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री