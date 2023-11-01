Bola Adamolekun, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Psychiatry, Clinical Neurophysiology
संबद्धता
- Clinical Professor of Neurology
- University of Tennessee Health Science Center
- Attending Neurologist
- Methodist Medical Group
शिक्षा
- Medical School: University of Ibadan College of Medicine, Ibadan, Nigeria
- Residency: Neurology, Southern Illinois University, Carbondale, IL
- Fellowship: Epilepsy and Clinical Neurophysiology, John Hopkins University, Baltimore, MD
प्रमाणपत्र
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology and subspecialty certification in Epilepsy
- American Board of Clinical Neurophysiology