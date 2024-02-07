L'angor microvasculaire (précédemment appelé syndrome X) est un dysfonctionnement ou une constriction microvasculaire cardiaque chez les patients qui présentent des artères coronaires épicardiques normales à l'angiographie.

(Voir aussi Revue générale des coronaropathies.)

Les patients qui ont un angor microvasculaire ont

Angor caractéristique atténué par le repos ou la trinitrine

Coronarographie normale (p. ex., sans athérosclérose, embolie ou spasme artériel inductible)

Certains de ces patients ont une ischémie détectée par les tests d'effort; d'autres non. Chez certains patients, la cause de l'ischémie semble être une constriction coronaire intramyocardique réflexe et une réduction de la réserve de flux coronarien. D'autres patients présentent un dysfonctionnement microvasculaire du myocarde: les vaisseaux anormaux ne se dilatent pas en réponse à l'effort ou à d'autres causes de stress cardiovasculaire; la sensibilité à la douleur cardiaque peut également être augmentée.

Ce syndrome ne doit pas être confondu avec l'angor vasospastique dû au spasme coronarien épicardique.

Le pronostic est meilleur que chez les patients présentant une coronaropathie démontrable, bien que les symptômes d'ischémie puissent récidiver pendant des années. En outre, les patients présentant un angor microvasculaire semblent être à risque plus élevé d'événements cardiovasculaires majeurs que la population générale (1).

Le traitement repose principalement sur le contrôle des facteurs de risque par un traitement hypolipidémiant et un contrôle de la glycémie. Chez de nombreux patients, le traitement anti-ischémique traditionnel, notamment les bêta-bloqueurs et les inhibiteurs calciques, soulage les symptômes (2).