Polykystose rénale (PKR)

Dans la forme récessive et rare de la PKR, qui débute au cours de l’enfance, les kystes atteignent un volume important et provoquent une saillie de l’abdomen. Les nouveau-nés gravement atteints de cette maladie peuvent mourir rapidement après la naissance, car l’insuffisance rénale peut se développer chez le fœtus et perturber le développement des poumons. Le foie est également atteint et, entre 5 et 10 ans, les enfants malades ont tendance à développer une hypertension portale, ou pression élevée dans les vaisseaux sanguins qui relient l’intestin et le foie (système porte). À terme, une insuffisance hépatique et une maladie rénale chronique se développent.

Dans la forme la plus fréquente, la forme dominante de la PKR, les kystes se développent lentement en nombre et en taille. Les symptômes commencent typiquement à apparaître au début ou au milieu de la vie adulte, le plus souvent quand les personnes sont dans leur vingtaine. Les symptômes sont parfois si légers que les personnes atteintes de la maladie vont vivre toute leur vie sans même savoir qu’elles ont souffert du trouble.

Les symptômes comprennent en général une gêne ou une douleur de côté (au niveau du flanc) ou de l’abdomen, la présence de sang dans l’urine, des mictions fréquentes et des crampes douloureuses intenses (coliques), dues à des calculs rénaux. Dans d’autres cas, une fatigue, des nausées ou d’autres symptômes de maladie rénale chronique peuvent se manifester, car le volume de tissu rénal fonctionnel est réduit. Parfois, des kystes peuvent se rompre, causant une fièvre qui peut durer des semaines. Les infections chroniques des voies urinaires répétées peuvent aggraver la maladie rénale chronique. Au moins la moitié des personnes atteintes de PKR présentent une hypertension artérielle au moment du diagnostic.